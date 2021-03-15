За сутки в Беларуси зарегистрировано 947 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 947 случаев COVID-19, скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 658 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 последние двое суток снижается — 14 марта было зарегистрировано 995 случаев, днем ранее — 1182. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 303 270, умерло 2103 пациента с коронавирусом, выздоровело — 294 143.

За минувшие сутки сделано 12 395 тестов на коронавирус (всего — 5 113 709).

В ходе визита в Молодечненскую центральную районную больницу 12 марта министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил журналистам, что уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси сейчас на 40% ниже пика осенней волны 2020 года. Глава министерства заверил, что система здравоохранения остается в полной готовности, не ослабляются все режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета. «Масочный режим останется у нас как минимум до летнего сезона, а может, и больше. Он свою роль сыграл и будет играть в дальнейшем», — сказал чиновник.