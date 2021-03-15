Генпрокуратура направила в ВС уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках

Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Сообщается, что по этому уголовному делу проходят пять граждан, которых обвиняют по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293, ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса, а именно в «приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках».

«Кроме того, одному из обвиняемых вменено в вину воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На сегодня известно лишь об одном человеке, которому предъявлено обвинение по статье о воспрепятствовании работе ЦИК, — популярном видеоблогере Сергее Тихановском, супруге белорусского демократического лидера Светланы Тихановской.

11 марта пресс-служба Следственного комитета сообщила, что главное следственное управление СК завершило расследование в отношении Тихановского и «иных лиц».

Видеоблогеру предъявили окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы), ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды — до 12 лет лишения свободы); ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК — до трех лет лишения свободы); ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, — до трех лет лишения свободы).

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, и из этого ролика очевидно, что происшествие спровоцировала неизвестная женщина.