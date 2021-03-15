Транспортный коллапс сохраняется на границе, но очереди могут быть еще больше
Более 1330 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
По информации Госпогранкомитета на 14:00, на литовском направлении в «колейке» стоит более 830 фур:
- «Бенякони» — более 270;
- «Котловка» — более 200;
- «Каменный Лог» — более 190;
- «Привалка» — более 170.
На белорусско-латвийской границе не могут выехать более 310 грузовиков:
- «Урбаны» — более 170;
- «Григоровщина» — более 140.
Своей очереди на выезд в Польшу ожидает под сотню большегрузов:
- «Козловичи» — более 150;
- «Берестовица» — более 40.
Как сообщили в ГПК, с 22 марта в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») начнутся работы по реконструкции КПП.
В этой связи литовская сторона предупредила, что в связи с этим будет уменьшено количество полос для движения транспорта. Это отразится на пропускной способности (ожидается, что она снизится на 50%). Завершение работ планируется во II квартале следующего года.
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