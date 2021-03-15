Транспортный коллапс сохраняется на границе, но очереди могут быть еще больше

/ Общество
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Более 1330 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.

По информации Госпогранкомитета на 14:00, на литовском направлении в «колейке» стоит более 830 фур:

  • «Бенякони» — более 270;
  • «Котловка» — более 200;
  • «Каменный Лог» — более 190;  
  • «Привалка» — более 170.

На белорусско-латвийской границе не могут выехать более 310 грузовиков:

  • «Урбаны» — более 170;
  • «Григоровщина» — более 140.  

Своей очереди на выезд в Польшу ожидает под сотню большегрузов:

  • «Козловичи» — более 150;
  • «Берестовица» — более 40.

Как сообщили в ГПК, с 22 марта в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский — «Каменный Лог»)  начнутся работы по реконструкции КПП.

В этой связи литовская сторона предупредила, что в связи с этим будет уменьшено количество полос для движения транспорта. Это отразится на пропускной способности (ожидается, что она снизится на 50%). Завершение работ планируется во II квартале следующего года.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона упрекнула литовских коллег в том, что «не выполняют нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами».
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Тэги: Беларусь-Литва-граница

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