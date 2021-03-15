В реактор второго энергоблока БелАЭС загрузили все имитаторы топлива

В активную зону реактора второго энергоблока Белорусской АЭС загрузили все 163 имитатора тепловыделяющих сборок (ТВС).

Как сообщает пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго», в чьем ведении находится станция, процесс загрузки имитаторов ТВС начался вечером 7 марта.

Имитаторы представляют собой точную копию тепловыделяющих сборок, но не содержат ядерного топлива. Они предназначены для того, чтобы полностью имитировать процессы, происходящие в реакторе при наличии в нем топлива, в ходе гидравлических испытаний и этапа холодной и горячей обкатки. Кроме того, имитаторы будут служить направляющими при предстоящей загрузке реальных тепловыделяющих сборок.

«В настоящее время на втором энергоблоке продолжаются работы по сборке реактора для последующей его подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке систем первого контура», — отметили в «Белэнерго».

На первом блоке БелАЭС загрузка имитаторов ТВС началась 22 апреля 2019 года и длилась неделю. Тогда с момента начала загрузки имитаторов до загрузки рабочих ТВС прошло 473 дня, или один год три месяца и 16 дней, — физический пуск первого блока станции стартовал 7 августа 2020 года.

В случае со вторым энергоблоком этот период, вероятно, будет значительно короче. Так, на минувшей неделе директор по строительству БелАЭС инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» Алексей Кононенко сообщил tut.by, что энергетический пуск блока — этап, который следует за физическим пуском, — запланирован на четвертый квартал этого года.

Ранее сообщалось, что первый блок БелАЭС вновь подключен к энергосистеме страны.