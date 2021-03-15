Погранкомитет Беларуси упрекает литовских коллег за пробки на границе

Белорусские пограничники не удовлетворены работой своих литовских коллег из пункта пропуска «Медининкай».

Как отметили в Госпогранкомитете, литовская сторона «не выполняет нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами».

По данным ГПК, в 2021 году во всех пунктах пропуска на белорусской границе с четырьмя странами-соседками было «зафиксировано около 140 внештатных ситуаций, большинство которых влияли на скорость оформления транспорта».

Половина, подчеркнули пограничники, пришлась именно на литовское направление — «во всех случаях пропускная способность не выполнялась».

«Среди причин неритмичного оформления транспорта литовской стороной и, как следствие, образования очередей на границе наиболее частыми остаются обновление баз данных таможни (при «ручном» оформлении в час через границу проезжали одна или две фуры), сбои систем оформления, проблемы с электричеством и передачей данных, а также малочисленность сотрудников таможенных смен литовских пунктов пропуска», — подчеркнули в ГПК.