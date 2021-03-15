Девушка политзаключенного Дмитрия Фурманова вслед за ним объявила голодовку

Объявила голодовку жительница Гродно Ольга Корякина, девушка политзаключенного Дмитрия Фурманова, который проходит по «делу Тихановского» и находится в СИЗО гродненской тюрьмы.

Фото со страницы Ольги Корякиной в соцсети

Как сообщила Ольга Корякина БелаПАН , она начала голодовку 13 марта, чтобы поддержать Дмитрия Фурманова, который объявил голодовку 11 марта. Причинами его голодовки стало помещение политзаключенного в карцер на пять суток. Фурманов также протестует против изменившегося к нему отношения в тюрьме: в течение последнего месяца его начали выводить за пределы камеры, в том числе на прогулку, в наручниках, как опасного преступника.

Выпустили ли Фурманова из карцера по окончании срока наказания, Корякина не знает. В ближайшее время его планирует навестить адвокат. Следующее заседание суда по делу Фурманова, по которому также проходят Евгений Розниченко и Владимир Книга, назначено 17 марта.

При каких именно условиях Фурманов прекратит голодовку, Корякина не знает. Она надеется, что его остановит ее солидарная голодовка. Ольга чувствует себя удовлетворительно, появились головные боли, но девушка продолжает ходить на работу, выполнять свои ежедневные обязанности.

Дмитрия Фурманова задержали в Гродно 29 мая 2020 года на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Его обвиняют по статье 342 УК (организация или подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок). Согласно обвинению, он вместе с Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем с 2019 года готовились к массовым беспорядкам, распространяли информацию об этом, искали людей, которые могли бы принять в них участие. Фурманову грозит до трех лет лишения свободы.

Ольга Корякина осенью прошлого года уехала от преследования в Литву. Ее судили за участие в митингах, вызвали в Следственный комитет. Она временно живет и работает в Вильнюсе, участвует там в акциях солидарности с Беларусью.