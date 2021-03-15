Первый блок БелАЭС вновь включен в энергосеть страны

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Первый энергоблок Белорусской АЭС 14 марта снова включили в энергосеть страны, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что блок включили в сеть «после успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке». Сама реакторная установка уже выведена на номинальный уровень мощности.

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности», — сообщили в Минэнерго.

Блок был планово отключен от сети 10 марта для «исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня». «Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора», — подчеркивали в энергетическом ведомстве.

В предыдущий раз первый энергоблок блок отключали 20 февраля — для проведения «регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации». В сеть его включили 8 марта, после чего началось повышение мощности реакторной установки.

10 марта Минэнерго разъяснило причины частого включения и отключения блока. В министерстве напомнили, что первый блок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75—90—100% от номинальной мощности) с проведением испытаний, «включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока».

«Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности, — говорилось в разъяснении. — Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточивания блока, проводят и другие важные исследования».

В Минэнерго подчеркнули, что этап опытно-промышленной эксплуатации «занимает определенный период». В энергетическом ведомстве обратили внимание на то, что на первом блоке «285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов», и после отдельных испытаний требуются «технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости».

«Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока, — пояснили в министерстве. — Так делают и в других странах, где строятся АЭС. Специалисты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом. Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока».

«К слову, из 394 запланированных испытаний этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке станции успешно завершены 259. Как видно, работы у специалистов еще немало, в том числе в режиме отключения от сети. Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний. Такой подход соответствует международной практике», — заверили в Минэнерго.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%).

Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации.

Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.

 

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь

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