Лукашенко считает, что в Беларуси «неукоснительно соблюдается Конституция»

Александр Лукашенко считает, что в Беларуси Основной закон страны действует в полном объеме. Об этом говорится в его послании по случаю Дня Конституции, который отмечается 15 марта.

Именно в этот день в 1994 году Верховный совет Беларуси принял Конституцию, которая ввела президентскую форму правления. Летом того же года прошли первые в истории страны выборы президента, победу на которых одержал Лукашенко.

По его словам, «принятый на рубеже эпох Основной закон закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать свободное справедливое общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи».

«Неукоснительно соблюдая конституционные нормы, мы воспитываем у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, ответственность за будущее своего государства, обеспечиваем преемственность поколений», — говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил убеждение, что «в Год народного единства главным ориентиром в достижении намеченных целей для белорусов станут те конституционные положения, которые отражают стремление народа к сплоченности, общественному согласию и взаимопониманию».

Напомним, на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года, который инициировал Лукашенко, в Основной закон были внесены существенные изменения и дополнения, и отсчет пятилетнего срока президентства Лукашенко начался заново, а Верховный совет был преобразован в двухпалатный парламент — Национальное собрание. Президент получил право назначать шесть судей Конституционного суда и членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

В Основной закон также были внесены изменения, касающиеся полномочий Конституционного суда: ограничен круг субъектов, имеющих право инициировать принятие судом заключения. Таким правом обладают президент, правительство, палаты парламента, Верховный суд и Высший хозяйственный суд. При этом Конституционный суд был лишен возможности принимать заключения по собственной инициативе.

17 октября 2004 года в Беларуси прошел еще один референдум, по итогам которого из Конституции было исключено положение, ограничивающее пребывание одного человека на посту президента двумя сроками.

12 февраля 2021 года Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что в ближайший год на референдум будет вынесена новая Конституция.

«Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, — сказал он. — Возможно, совместив его принятие, по-моему, у нас там местные выборы (пройдут не позднее 18 января 2022 года. — БелаПАН.). Думаю, это будет нормально. Это будет экономия определенная средств».

Лукашенко отметил: «В эти минуты неопределенности нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить, поэтому, создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно».

По его словам, после принятия новой Конституции в стране придется «откорректировать сотни законов и, может быть, тысячи нормативно-правовых актов и разного рода ведомственных инструкций».