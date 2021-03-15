Жуткая авария под Крупками: водители погибли в горящих «Мерседесах»

Смертельная авария произошла сегодня рано утром на главной трассе страны.

По предварительной информации ГАИ, примерно в семь часов утра на 465-м километре магистрали Брест — Минск — граница РФ 27-летний витеблянин на микроавтобусе «Мерседес Спринтер» уснул за рулем, вылетел на встречку и протаранил фургон «Мерседес Атего», за рулем которого находился 44-летний житель Старых Дорог.

Из-за столкновения оба «Мерседеса» загорелись, а водители погибли.