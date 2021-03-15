ГАИ выходит на «охоту»: где пройдут спецмероприятия и будут установлены ловушки
Сотрудники Госавтоинспекции проведут сегодня ряд спецмероприятий, а также установят ловушки на любителей быстрой езды.
Как сообщили в ГАИ Витебской области, 15-21 марта на территории региона пройдет спецмероприятие «Жизнь — не игра. Второго шанса не будет!», главной целью которого станет «предупреждение ДТП с участием детей, а также пешеходов в целом».
Ожидается, что в поле зрения автоинспекторов будут находиться нерегулируемые пешеходные переходы, а также перевозка детей.
В Гомельской области будет отработана трасса М-10 Гомель — Кобрин. Особое внимание экипажи ДПС уделят выявлению пьяных водителей, а также бесправников и лихачам.
Как сообщалось ранее, в Минске на этой неделе пройдет комплексное мероприятие «Пешеход», направленное на предупреждение ДТП с участием пеших участников дорожного движения.
Экипажи ДПС будут дежурить в аварийно-опасных и местах массового скопления людей.
Кроме этого, на дорогах страны появятся мобильные датчики фиксации скорости. Так, в частности, они будут установлены в следующих местах:
- Гродно, улица Советских пограничников;
- Гродно, улица Брикеля;
- Лида, проспект Победы;
- дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Волковысском районе);
- трасса М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин (83-й км);
- трасса М-8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины (291-й км);
- трасса М-8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины (343-й км).