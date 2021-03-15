ГАИ выходит на «охоту»: где пройдут спецмероприятия и будут установлены ловушки

Сотрудники Госавтоинспекции проведут сегодня ряд спецмероприятий, а также установят ловушки на любителей быстрой езды.

Как сообщили в ГАИ Витебской области, 15-21 марта на территории региона пройдет спецмероприятие «Жизнь — не игра. Второго шанса не будет!», главной целью которого станет «предупреждение ДТП с участием детей, а также пешеходов в целом».

Ожидается, что в поле зрения автоинспекторов будут находиться нерегулируемые пешеходные переходы, а также перевозка детей.

В Гомельской области будет отработана трасса М-10 Гомель — Кобрин. Особое внимание экипажи ДПС уделят выявлению пьяных водителей, а также бесправников и лихачам.

Как сообщалось ранее, в Минске на этой неделе пройдет комплексное мероприятие «Пешеход», направленное на предупреждение ДТП с участием пеших участников дорожного движения.

Экипажи ДПС будут дежурить в аварийно-опасных и местах массового скопления людей.

Кроме этого, на дорогах страны появятся мобильные датчики фиксации скорости. Так, в частности, они будут установлены в следующих местах: