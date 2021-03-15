Почем банки сегодня покупают и продают валюту
В ожидании первых на этой неделе сессий на Белорусской валютно-фондовой бирже банки установили в своих обменных пунктах новые курсы трех основных иностранных валют.
Так, по данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,591, а купить по 2,597 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,625);
- евро 3,095 / 3,102 (3,13);
- 100 российских рублей 3,52 / 3,535 (3,6).
На прошедшей рабочей неделе (8-12 марта) на Белорусской валютно-фондовой