Почем банки сегодня покупают и продают валюту

/ Экономика
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В ожидании первых на этой неделе сессий на Белорусской валютно-фондовой бирже банки установили в своих обменных пунктах новые курсы трех основных иностранных валют.

Фото pexels.com

Так, по данным select.by на 09:20, в Минске они следующие:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,591, а купить по 2,597 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,625);
  • евро 3,095 / 3,102 (3,13);
  • 100 российских рублей 3,52 / 3,535 (3,6).

На прошедшей рабочей неделе (8-12 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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Тэги: валюта

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