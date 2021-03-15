Янчевский: страны-соседи предприняли активные действия, чтобы перетянуть резидентов ПВТ

В 2020 году было много негативных прогнозов о развитии Парка высоких технологий, страны-соседи предприняли активные действия, чтобы перетянуть к себе резидентов ПВТ, заявил директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

«Очень много было слов и летом, и особенно осенью, что всё, Парка высоких технологий не будет. И рухнет, и исчезнет, и разъедутся — и вообще будет какая-то катастрофа. Более того, это были не просто слова, это были еще и действия некоторых наших стран-соседей. Очень активные действия, которые, кстати, до сих пор продолжаются. В плане того, чтобы всё сделать, условия создать, много действий предпринять, чтобы перетянуть резидентов ПВТ», — сказал Янчевский в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Однако после подведения итогов «оказалось, что тот самый год, который по объективным причинам выдался очень непростым, может быть, даже самым сложным в истории Парка высоких технологий, именно он оказался рекордным по результатам работы».

«У нас рекордный экспорт — 2,7 млрд долларов. Никогда такого экспорта не было. У нас рекордный общий объем производства — 7,5 млрд рублей. Прирост в 2020 году по сравнению с 2019-м, который тоже очень удачным был для парка: 25% — прирост экспорта, 43% — прирост общего объема производства», — заявил Янчевский.

Главным итогом 2020 года он считает рост количества резидентов: «Практически за год — сотни. Это в основном не очень большие компании, чаще — стартапы. Но это именно те компании, которые завтра могут стать и гигантами и высокого, и очень высокого, и среднего уровня».

В 2021 году глава ПВТ ожидает «продолжения части вещей, которые были в том». «Скорее всего, опять будут мрачные прогнозы, опять будут говорить, что всё будет плохо, ничего не будет, все разъедутся и прочее. Опять на словах будет очень много плохого, мрачного и т.д. А на деле, бог даст, будем это опровергать», — сказал Янчевский.