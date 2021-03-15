С Атлантики пришло потепление

В первый день новой рабочей недели на погоду на территории Беларуси повлияют малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь местами.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Погода в регионах: