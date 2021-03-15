С Атлантики пришло потепление

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В первый день новой рабочей недели на погоду на территории Беларуси повлияют малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь местами.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Погода в регионах:

  • Брест +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +3..+5°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гомель +6..+8°C (вероятность осадков 10-15 %);
  • Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Могилев +4..+6°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%).
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Тэги: прогноз погоды

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