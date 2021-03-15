С Атлантики пришло потепление
В первый день новой рабочей недели на погоду на территории Беларуси повлияют малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь местами.
Ветер юго-западный, западный умеренный. Погода в регионах:
- Брест +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +3..+5°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гомель +6..+8°C (вероятность осадков 10-15 %);
- Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 10-15%);
- Могилев +4..+6°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%).