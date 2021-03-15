Помощник Лукашенко назвал мирный протест белорусов угрозой национальной экономике

Протестная активность создает риски для экономического развития Беларуси, заявил помощник Александра Лукашенко по вопросам экономики и банковской сферы, бывший директор Института экономики Национальной академии наук (2016-2020) Валерий Бельский.

Бельский назвал три риска для экономики в ушедшем году и посчитал протесты «самым тяжелым» из них.

«Протестная активность. Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития. Когда энная часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов», — заявил помощник Лукашенко в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

По его мнению, «странно слышать это от тех людей, которые еще совсем недавно оказались в руках наших врачей, получили квалифицированную помощь, которая, может быть, даже спасла кому-то жизнь». Бельский заявил, что эту помощь они получили «бесплатно, но не бесплатно для государства».

«Налоги, которые поддерживают нашу медицину, и в совокупности если брать Фонд социальной защиты населения и консолидированный бюджет, то около 40% средств бюджетных направляется на социальную сферу», — подчеркнул помощник по экономике.

По его подсчетам, ежегодно более 1.000 долларов направляется на социальные нужды на каждого белоруса без учета перекрестного субсидирования, «когда формируются тарифы, например, на электроэнергию для населения ниже, чем себестоимость производства электроэнергии».

Еще два прошлогодних риска для экономики, которые назвал Бельский, — недопоставки сырья («в самом начале года у нас не были заключены контракты по поставке нефти и формированию цен на нее соответственно»), а также пандемия коронавируса и возможный связанный с ней локдаун.