У православных начался Великий пост: что нельзя есть и делать

В преддверии одного из самых главных христианских праздников — Пасхи — у православных верующих начался Великий пост.

Это — образ сорокадневного пощения Христа в пустыне перед выходом на свое проповедническое служение. Пост длится семь недель.

Как отмечают церковники, пост — это «всего лишь маленькое доказательство, проверка истинности и силы веры».

Кому разрешено не поститься

Священники отмечают, что, если говорить о посте как о воздержании от определенных видов пищи, то не каждому православному пост вменяется в обязанность.

Так, в частности, не должен поститься ребенок, больной человек, если назначения лечащего врача предписывают вкушение скоромного, не нужно поститься беременным и кормящим женщинам.

Однако, подчеркивают в церкви, главное в Великом посте — чистота духовная. Меру в период поста следует соблюдать во всем. Глубинная сущность поста в том, чтобы «человек возвысился нравственно, очистил свою душу, проникся любовью и милосердием к окружающим».

И все же для многих пост, в первую очередь, связан с питанием.

Что можно есть

По словам священнослужителей, радость и святость от приема пищи можно почувствовать и в пост — сделайте свою еду простой, но разнообразной.

В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Поэтому следует отдать предпочтение еде, приготовленной на паровой бане или в гриле.

Овощи и фрукты (вареные, запеченные, тушеные) должны стать основой питания. Допускаются к употреблению картофель, квашеная капуста, морковь, огурцы, свекла. Уместны также бананы, горошек, гранаты, кукуруза, цитрусовые, яблоки.

Каши — еще одна важная составляющая рациона во время поста (готовить их надо исключительно на воде и без добавления масла).

Мясо можно заменить растительным белком, который присутствует в таких продуктах, как арахис, баклажаны, бобовые, соя, чечевица.

На что наложено табу

Этот раздел, наверное, наиболее интересен особенно тем, кто впервые собирается ограничить себя во время поста. Итак, под запретом находятся:

алкоголь;

выпечка;

молоко и молочные продукты;

мясо и мясопродукты;

рыба и рыбные продукты (кроме нестрогих дней);

фаст-фуд;

яйца.

Что нельзя делать

Как сказано выше, пост — это время духовного очищения, а поэтому только соблюдением правильного питания не обойтись. Необходимо и вести себя соответствующе.

Кроме запрета алкоголя необходимо максимально сократить участие в развлекательных мероприятиях, а также светские выходы.

Нельзя венчаться, рекомендуется супружеская сдержанность. Следует избегать раздражительности, оскорблений, злобы, а также осуждения.