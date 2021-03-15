Министр прокомментировал трагедию в витебской больнице скорой помощи

По данным Министерства здравоохранения, гибель пациентов в витебской больнице скорой медицинской помощи не связана с проблемами подачи кислорода, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Мартов Владимир Юрьевич, заведующий отделением реанимации больницы скорой медицинской помощи, он профессионал, я его знаю достаточно давно (может быть, не настолько близко), имеющий свою профессиональную позицию. Вместе с тем имеющий и какую-то другую позицию, политическую, может быть. И действительно, он сообщал, в том числе мне, об имеющих место инцидентах», — отметил Пиневич в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

По его словам, вопрос с кислородом был одним из «элементов, которые звучали». «Поэтому действительно Министерством здравоохранения в том числе были направлены высокоуровневые специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, был он или не был, но и в целом посмотрели работу больницы», — пояснил министр.

«Инцидент, насколько я понимаю, был», — признал чиновник.

Пиневич пообещал более подробно рассмотреть произошедшее на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения.

«Это было в холодный период времени, когда нагрузка на кислородную систему была. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич. Расследование происходит в настоящее время», — сказал Пиневич.

Он отрицательно ответил на вопрос журналистки СТВ, связана ли гибель пациентов, о которой говорил Мартов, «с этим кислородом». «По представленным в наш адрес данным — нет. Сейчас еще раз просматриваем на лечебно-контрольном совете именно эту ситуацию, — пояснил глава Минздрава. — На то заявление, которое было рассмотрено соответствующим образом, есть документы, которые не подтвердили данный факт, но раз руководитель структурного подразделения еще раз заявил, мы рассмотрим еще раз на лечебно-контрольном совете».

При этом чиновник сообщил о целом ряде «нарушений по ведению пациентов в отделении» Мартова. «Не очень хорошие факты нарушения санэпидрежима, которые могли и, скорее всего, приводили к внутрибольничному заражению персонала, в том числе в «красной зоне», — сказал Пиневич. — Владимир Юрьевич именно плохим примером своим показывает несоблюдение жестких норм пребывания специалистов в «красной зоне».

В результате, отметил чиновник, «были приняты меры дисциплинарного воздействия к целому ряду специалистов БСМП».

«Продление или непродление контракта — это право нанимателя. Думаю, что не только и не столько этот факт сыграл роль. Наверное, были какие-то вопросы к заведующему отделением, поскольку это структурное подразделение, поскольку это не просто доктор, [он] несет ответственность прежде всего за пациентов и за свой коллектив», — подчеркнул Пиневич.

О проблеме с подачей кислорода в витебской БСМП заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов заявил в интервью tut.by. Он сообщил, что после перепрофилирования больницы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией прошлой осенью существенно увеличилась нагрузка на кислородную систему, появились трудности с подачей кислорода: он не поступал в нужном объеме пациентам, находившимся на искусственной вентиляции легких. Несмотря на принимаемые меры, проблему решить не удалось, и, по словам врача, ее «спускали на тормозах», запрещалось даже обсуждать.

7 и 8 января в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты, после чего стали умирать люди, жертв было «не один и не два человека», заявил Мартов.

С врачом не продлевают трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия» (3 апреля).

Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией вокруг подачи кислорода в витебской больнице скорой помощи. Эту тему он затронул во время визита в Молодечно 12 марта.

«Если это очередная политика, так надо на место ставить», — заявил Лукашенко. «Поставим», — пообещал глава Минздрава.