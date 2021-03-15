Названы главные песни и исполнители года. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Грэмми-2021»
Долгожданная церемония вручения самой престижной в мире музыки премии — «Грэмми» — прошла ночью в Лос-Анджелесе.
Заветные «граммофоны» получили лучшие из лучших по мнению жюри исполнители минувшего года.
Триумфатором нынешней церемонии стала певица Бейонсе.
Вот все лауреаты:
Альбом года — Taylor Swift (Folklore);
Запись года — Billie Eilish (Everything I Wanted);
Песня года — HER (I Can’t Breathe);
Лучший новый исполнитель — Megan Thee Stallion;
Лучшая рэп-песня — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));
Лучшее рэп-исполнение — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));
Лучший рэп-альбом — Nas (King’s Disease);
Лучшее сольное поп-исполнение — Harry Styles (Watermelon Sugar);
Лучшее поп-исполнение дуэтом (группой) — Lady Gaga with Ariana Grande (Rain on Me);
Лучший поп-альбом — Dua Lipa (Future Nostalgia);
Лучшее рок-исполнение — Fiona Apple (Shameika);
Лучший рок-альбом — The Strokes (The New Abnormal);
Лучший альтернативный альбом — Fiona Apple (Fetch the Bolt Cutters);
Лучший танцевальный/электронный альбом — Kaytranada (Bubba);
Лучшее R&B-исполнение — Бейонсе (Black Parade);
Лучший прогрессивный R&B-альбом — Thundercat (It Is What It Is);
Лучшее кантри-исполнение — Vince Gill (When My Amy Prays);
Лучший кантри-альбом — Miranda Lambert (Wildcard);
Лучший латинский поп или урбан-альбом — Bad Bunny (YHLQMDLG);
Лучшая ремикс-запись — Imanbek (Roses (Imanbek Remix));
Лучшее музыкальное видео — Бейонсе (Brown Skin Girl).
Кстати, все лучшие треки и альбомы 2020 года уже можно послушать в A1 Xplore Music от Deezer, где песни победителей собраны в один
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В Грэмми-подборку вошли следующие композиции:
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Кроме триумфаторов этого года, в плейлисте также собраны подборки из альбомов и отдельные треки, которые не одержали победу, но которые так же, как и победители, достойны внимания слушателей.