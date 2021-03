Названы главные песни и исполнители года. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Грэмми-2021»

Долгожданная церемония вручения самой престижной в мире музыки премии — «Грэмми» — прошла ночью в Лос-Анджелесе.

Заветные «граммофоны» получили лучшие из лучших по мнению жюри исполнители минувшего года.

Триумфатором нынешней церемонии стала певица Бейонсе.

Вот все лауреаты:

Альбом года — Taylor Swift (Folklore);

Запись года — Billie Eilish (Everything I Wanted);

Песня года — HER (I Can’t Breathe);

Лучший новый исполнитель — Megan Thee Stallion;

Лучшая рэп-песня — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));

Лучшее рэп-исполнение — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));

Лучший рэп-альбом — Nas (King’s Disease);

Лучшее сольное поп-исполнение — Harry Styles (Watermelon Sugar);

Лучшее поп-исполнение дуэтом (группой) — Lady Gaga with Ariana Grande (Rain on Me);

Лучший поп-альбом — Dua Lipa (Future Nostalgia);

Лучшее рок-исполнение — Fiona Apple (Shameika);

Лучший рок-альбом — The Strokes (The New Abnormal);

Лучший альтернативный альбом — Fiona Apple (Fetch the Bolt Cutters);

Лучший танцевальный/электронный альбом — Kaytranada (Bubba);

Лучшее R&B-исполнение — Бейонсе (Black Parade);

Лучший прогрессивный R&B-альбом — Thundercat (It Is What It Is);

Лучшее кантри-исполнение — Vince Gill (When My Amy Prays);

Лучший кантри-альбом — Miranda Lambert (Wildcard);

Лучший латинский поп или урбан-альбом — Bad Bunny (YHLQMDLG);

Лучшая ремикс-запись — Imanbek (Roses (Imanbek Remix));

Лучшее музыкальное видео — Бейонсе (Brown Skin Girl).

В Грэмми-подборку вошли следующие композиции:

1. Folklore – Taylor Swift («Альбом года»);

2. Everything I Wanted – Billie Eilish («Запись года»);

3. I Canʼt Breathe – H.E.R. («Песня года»);

4. Savage – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé («Лучший новый исполнитель», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-песня»)

5. King’s Disease – Nas («Лучший рэп-альбом»);

6. Watermelon Sugar – Harry Styles («Лучшее сольное поп-исполнение»);

7. Rain on Me – Lady Gaga with Ariana Grande («Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой»);

8. Future Nostalgia – Dua Lipa («Лучший поп-альбом»);

9. Shameika – Fiona Apple («Лучшее рок-исполнение»);

10. Stay High – Brittany Howard («Лучшая рок-песня»);

11. The New Abnormal – The Strokes («Лучший рок-альбом»);

12. Fetch the Bolt Cutters – Fiona Apple («Лучший альтернативный альбом»);

13. Bubba – Kaytranada («Лучший танцевальный/электронный альбом»)

14. Black Parade – Beyoncé («Лучшее R&B-исполнение»);

15. Better Than I Imagined – Robert Glasper ft. H.E.R., Meshell Ndegeocello («Лучшая R&B-песня»);

16. It Is What It Is – Thundercat («Лучший прогрессивный R&B-альбом»);

17. Bigger Love – John Legend («Лучший R&B-альбом»);

18. When My Amy Prays – Vince Gill («Лучшее кантри-исполнение»);

19. Crowded Table – The Highwomen («Лучшая кантри-песня»)

20. Wildcard – Miranda Lambert («Лучший кантри-альбом»);

21. YHLQMDLG – Bad Bunny («Лучший латинский поп или урбан-альбом»)

22. Fu Chronicles – Antibalas («Лучший мировой музыкальный альбом»)

Кроме триумфаторов этого года, в плейлисте также собраны подборки из альбомов и отдельные треки, которые не одержали победу, но которые так же, как и победители, достойны внимания слушателей.