Правозащитники и волонтеры: в выходные задержано не менее 17 человек

Не менее 17 человек (10 женщин и 7 мужчин) задержано в прошедшие выходные (13—14 марта), следует из данных правозащитного сайта spring96.org и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

Фото носит иллюстративный характер

В субботу групповые задержания происходили на ул. Мирошниченко и у здания администрации Центрального района в Минске, в воскресенье — в музее валунов в столичном микрорайоне Уручье на праздновании Масленицы.

В милицию доставлены также художница Елизавета Гончарова, известная иллюстрациями в национальном стиле, и ее отец. Задержан могилевский активист «Таварыства беларускай мовы» Сергей Дымков — по предварительной информации, за бело-красно-белый флаг на балконе. До суда активист будет содержаться в изоляторе временного содержания. В квартире Дымкова проведен обыск.