Тихановская: в тюрьмы к голодающим политзаключенным обязаны пустить дипломатов ЕС и ООН

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Светлана Тихановская считает, что в тюрьмы к голодающим политзаключенным обязаны пустить дипломатов ЕС и ООН. Об этом белорусский демократический лидер заявила в видеообращении, размещенном в ее телеграм-канале.

«Игорь Лосик, Игорь Банцер и Дмитрий Фурманов, вы можете не узнать о том, что я сейчас говорю эти слова. Но мы все знаем о вас и вашем безграничном мужестве. Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами, — обратилась к голодающим Тихановская. — Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси».

По словам Тихановской, она делает все возможное, чтобы освободить "сотни белорусов, которые без вины заперты в камерах».

«На этой неделе я встречалась с делегациями Евросоюза и ООН, чтобы они наложили финансовые и визовые санкции на судей, прокуроров и руководство тюрем, которые не исполняют ваши требования. Они обязаны допустить в тюрьмы представителей дипмиссий и послов. Они запрещают эти визиты, потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях режим удерживает наших мужей, детей, родителей и друзей. Мы можем только догадываться, в каком аду вы находитесь, раз решились порезать вены и объявить "сухую" голодовку, — говорится в обращении. — Но мы говорим о вас на весь мир. Вместе с иностранными партнерами мы продолжаем добиваться, чтобы спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марен пустили в Беларусь. Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто совершал незаконные задержания и выносил спущенные сверху приговоры».

«Но я не знаю, есть ли у вас еще неделя. А значит, у нас нет права просто ждать чьих-то действий — ведь это ожидание ведет к страшным жертвам. Говорят, человек живет три десятка суток без еды, трое суток без воды и три минуты без воздуха. Но единственное, в чем я уверена, что, каким бы ни было ваше решение, вы уже показали, что не готовы жить ни секунды без своих убеждений», — отметила Тихановская.

По данным правозащитников, на текущий момент держат голодовку как минимум трое заключенных: Игорь Лосик, Игорь Банцер и Дмитрий Фурманов.

Политзаключенный Игорь Лосик в ответ на предъявленное ему новое обвинение пытался порезать вены и объявил 11 марта «сухую» голодовку. Первая его голодовка длилась 42 дня. Она вызвала большой резонанс и волну солидарности. 25 января через защитника Лосик передал, что решил прекратить голодовку, потому что его «потрясла невероятная волна солидарности».

Гродненский музыкант Игорь Банцер на «сухой» голодовке с 3 марта.

Член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской Дмитрий Фурманов начал голодовку 11 марта.

Политзаключенная Наталья Херше, гражданка Швейцарии белорусского происхождения,  которая голодала с 22 февраля, 12 марта прекратила голодовку. Причина голодовки была в том, что родных Херше не оповестили о ее переводе в гомельскую колонию. Кроме того, ей перестали передавать письма. Это была уже ее вторая голодовка. В январе Херше также отказалась от еды из-за того, что ей не передавали почту. Тогда ее перевели в камеру с лучшими условиями.
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Тэги: права человека голодовка Персона: Светлана Тихановская Игорь Лосик Игорь Банцер Дмитрий Фурманов Наталья Херше

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