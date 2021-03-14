Украинские пограничники задержали граждан Беларуси и России

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Украинские пограничники задержали двух граждан России и Беларуси, которые, как сообщается, незаконно пересекли белорусско-украинскую границу, минуя контрольно-пропускной пункт.

«Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища"», — говорится на официальном сайте украинского Госпогранкомитета.

У задержанных мужчин были с собой паспорта, однако попасть на территорию Украины они захотели незаконно. По словам предполагаемых нарушителей, в их планах было нелегальное путешествие по территории Европейского союза.
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Тэги: Беларусь-Украина-граница

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