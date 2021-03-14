За сутки в Беларуси зарегистрировано 995 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 995 случаев COVID-19, скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1299 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки снизилось — 13 марта было зарегистрировано 1182 случая. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 302 323, умерло 2095 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 293 485.

За минувшие сутки сделано 18 579 тестов на коронавирус (всего — 5 101 314).

12 марта в ходе визита в Молодечненскую центральную районную больницу (Минская область) министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил журналистам, что уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси сейчас на 40% ниже пика осенней волны 2020 года.

Глава министерства заверил, что система здравоохранения остается в полной готовности, не ослабляются все режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета. «Масочный режим останется у нас как минимум до летнего сезона, а может, и больше. Он свою роль сыграл и будет играть в дальнейшем», — сказал чиновник.