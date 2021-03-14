В Беларусь прибыли российские десантники для участия в совместных учениях

С 14 по 27 марта на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады Осиповичский проходит батальонное тактическое учение с личным составом 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, в нем примут участие около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Тематикой данного мероприятия предусмотрено отработать вопросы по подготовке и ведению специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном.

Учение проводится в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и России на 2021 год и планом подготовки сил специальных операций Вооруженных сил по предназначению в 2020/2021 учебном году.

Оно пройдет в три этапа, в ходе которых парашютно-десантный батальон отработает вопросы по ведению специальных действий, по преодолению водной преграды с дальнейшим выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью.

«Проведение совместного учения позволит совершенствовать навыки командиров всех степеней в организации специальных действий и управлении подчиненными подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач в сложной обстановке, совершенствовать полевую выучку личного состава, а также осуществить обмен опытом с российскими коллегами в рамках отрабатываемых вопросов», — отмечает пресс-служба Минобороны.