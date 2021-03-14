В январе Беларуси удалось экспортировать свою электроэнергию только в Украину

В январе 2021 года Беларусь экспортировала за рубеж в режиме коммерческих и аварийных поставок 183 млн 921,2 тыс. киловатт-часов электроэнергии на 8 млн 34,5 тыс. долларов, свидетельствуют данные на сайте интерактивной информационно-аналитической системы распространения официальной статистической информации Белстата.

Единственным покупателем белорусского электричества в первом месяце года была Украина (импортировала 183,722 млн кВт∙ч, согласно данным «Укрэнерго»). В сравнении с январем 2020 года экспорт электричества из Беларуси снизился почти на 5,5% — тогда за рубеж было продано 194 млн 386,6 тыс. кВт∙ч, поставки осуществлялись в Литву (52,04%), Украину (47,93%) и Латвию (0,02%).

Беларусь в январе импортировала из-за границы 5 млн 664,7 тыс. кВт∙ч на 246,7 тыс. долларов, преимущественно из России, в незначительной степени — из Украины.

В начале ноября 2020 года Литва на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском Белорусской АЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

Латвия, солидаризировавшись с балтийским соседом, также решила отказаться от покупки белорусского электричества, хотя Литва убеждена, что электричество из Беларуси продается на Рижской бирже под видом российского.

Украина после масштабных закупок белорусского электричества во второй половине 2019 года и резкого отказа от импорта весной 2020-го, с начала 2021 года стала вновь наращивать поставки. Украинские чиновники ранее заявляли, что покупка электроэнергии из Беларуси — тактический шаг, который не отменяет намерения страны отключиться от белорусской и российской энергосистем в 2022 году.

24 февраля министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на совместном онлайн-заседании внешнеполитических комитетов украинского и литовского парламентов призвал Украину прекратить импорт электричества из Беларуси. Чиновник заявил, что прекращение торговли электроэнергией с Беларусью, эксплуатирующей небезопасную АЭС, — это необходимое условие для остановки строительства ее второго энергоблока. «Островецкая АЭС является геополитическим проектом и нашей общей угрозой, поэтому я призываю своих украинских коллег проявить солидарность, чтобы остановить ее дальнейшее сооружение», — заявил глава энергетического ведомства Литвы.