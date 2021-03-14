Беларусь ожидают фронтальные разделы

В воскресенье погоду в стране обусловят малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет дождь.

По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый (в некоторых районах Гродненщины — сильный порывистый).

Погода в регионах: