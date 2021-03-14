Беларусь ожидают фронтальные разделы
В воскресенье погоду в стране обусловят малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет дождь.
По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый (в некоторых районах Гродненщины — сильный порывистый).
Погода в регионах:
- Брест +10..+12°C (вероятность осадков 10-15%, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с);
- Гомель +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 15-18 м/с);
- Могилев +5..+7°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с);
- Минск +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с).