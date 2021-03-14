Британский министр назвала политику официального Минска трусливой

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Министр Великобритании по делам Европейского соседства и Америки Уэнди Мортон поддержала Польшу в дипломатическом конфликте с Беларусью.

«Великобритания солидарна с Польшей после необоснованной высылки трех польских дипломатов из Беларуси. Очередная трусливая атака на тех, кто просто выполнял свою работу. Наши страны едины в поддержке белорусского народа. Вместе ради Беларуси!» — написала Мортон на своей странице в «Твиттере» (последнее предложение — по-польски).

Дипломатический конфликт между Беларусью и Польшей начался после того, как 9 марта временный поверенный в делах Польши Мартин Войцеховский был вызван в белорусский МИД, где ему был заявлен «решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля 2021 г. в г. Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций». Тимофеюку было предложено покинуть страну в течение 48 часов.

10 марта заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач сообщил в «Твиттере», что один из сотрудников белорусского посольства в Варшаве объявлен персоной нон грата.

«В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», — написал Пшидач.

Прокурор Бреста 10 марта возбудил уголовное дело в связи с проведением в областном центре мероприятия, посвященного «дню проклятых солдат». Дело возбуждено «по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 УК», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В рамках расследования задержан соучредитель «Польской школы».

11 марта МИД Беларуси вручил Войцеховскому ноту, в которой руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию страны в течение 48 часов.

«В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании ст. 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов», — говорилось в сообщении МИД.

Вечером 12 марта Варшава, как и обещала, объявила о высылке двух белорусских дипломатов: консула из посольства в столице страны и руководителя генконсульства в Белостоке.

13 марта польских дипломатов поддержало посольство США в Минске.
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Тэги: Беларусь-Великобритания Беларусь-Польша Персона: Уэнди Мортон

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