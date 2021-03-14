В юбилейной ливрее: в Минск прибыл второй самолет Embraer 195-E2

13 марта в национальном аэропорту Минск приземлился новый Embraer 195-E2, который стал вторым воздушным судном данного типа во флоте авиакомпании «Белавиа».

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, самолет отличается от других необычной юбилейной ливреей: теперь на хвосте можно увидеть цифры «25», а на фюзеляже — слоган авиакомпании на двух языках (русском и английском).

Это второе воздушное судно новейшего типа из трех, на поставку которых в феврале 2020 года был подписан лизинговый договор между «Белавиа»‎ и лизинговой компанией AerCap Holdings N.V.

По словам специалистов «Белавиа», главная отличительная характеристика Embraer 195-E2 — его экономичность. Двигатель GTF, полностью закрытая конструкция шасси и увеличенное крыло помогают существенно снизить расходы топлива — на 25,4% из расчета на одно пассажирское место.

Также у Embraer 195-E2 снижены выбросы окиси азота на 35%, а выбросы углекислого газа — на 50%. Это делает самолет самым тихим и экологичным в своем классе и дает возможность снизить стоимость авиабилетов, увеличив при этом уровень сервиса.

«Белавиа» стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Воздушное судно рассчитано на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в экономклассе. Такая конфигурация позволяет перевозить на 18 пассажиров больше, чем в самолете первого поколения.

«Белавиа» и бразильский производитель воздушных судов Embraer сотрудничают уже восемь лет. Белорусский авиаперевозчик успешно эксплуатирует 13 самолетов данного аэростроительного конгломерата. Новый Embraer 195-E2 станет четырнадцатым судном бразильского происхождения во флоте авиакомпании.

В настоящий момент воздушный флот «Белавиа» насчитывает:

девять самолетов Boeing 737-800;

два — Boeing 737-500;

три — Boeing 737-300;

два — Embraer 195-E2;

семь — Embraer 195;

пять — Embraer 175.

Фото «Белавиа»