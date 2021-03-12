Лукашенко высказался о страховой медицине

В ходе общения с персоналом Молодечненской центральной районной больницы, которую Александр Лукашенко посетил сегодня, он ответил на вопросы, в том числе и о страховой медицине.

По его словам, нельзя полностью переходить на страховую медицину, так как государственная система здравоохранения доказала свою эффективность, в том числе и в период пандемии.

В этой связи Лукашенко сказал, передает его пресс-служба, что всё должно происходить постепенно. Он отметил, что за минувшую пятилетку количество белорусов, которые добровольно страхуют свои медрасходы, увеличилось вдвое.

«Если бы это было [массово], мы бы больше ценили свое здоровье. Надо следить за собой. Это направление будем постепенно развивать, но не будем через колено ломать», — резюмировал Лукашенко.