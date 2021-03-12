Почему цены резко пошли вверх

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объяснило причины ускорения инфляционных процессов в феврале: прирост потребительских цен в годовом выражении составил 8,7% (в январе — 7,7%), на социально значимые товары — 7,2% (5,9%).

«Повышенный рост цен в феврале обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МАРТ.

В феврале из импортируемых товаров наибольший рост цен в годовом выражении сохранился на рыбу и рыбопродукты, масло и жиры, крупы, фрукты.

Продолжился также рост цен на медикаменты (с января отменены льготы по НДС) и, как следствие, на медицинские услуги.

В целом повышение цен на лекарства внесло вклад в годовой прирост цен на социально значимые товары около 2,1 процентного пункта (п.п.), на масло и жиры — 0,9 п.п., на плодоовощную продукцию — 0,8 п.п.

За месяц импортируемая рыба и рыбопродукты подорожали на 1,6%, масло растительное — на 5,8% (практически не производится в стране), лекарственные средства — на 5,1%, плодоовощная продукция — на 7,1%, медицинские услуги — на 2,5%.

МАРТ напомнил, что в целях сдерживания роста цен на социально значимые товары правительством 23 февраля принято постановление № 100, которым с 24 по 28 февраля был установлен запрет на повышение цен, с марта — определен предел их повышения не более 0,2% в месяц.

Прирост постоянно регулируемых цен и тарифов в годовом выражении в феврале составил 8,5%.

В феврале помимо повышения цен на лекарства и тарифов на медицинские услуги отмечен рост стоимости услуг дошкольных учреждений на 10,2%, а также цен на автомобильное топливо на 1,1%. Повышены также тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 8,6%.