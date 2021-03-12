Глава Минздрава: уровень заболеваемости COVID-19 в Беларуси на 40% ниже пика осенней волны

Уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси сейчас на 40% ниже пика осенней волны 2020 года, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Молодечненской центральной районной больницы 12 марта.

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Глава министерства заверил, что система здравоохранения остается в полной готовности, не ослабляются все режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета.

«Масочный режим останется у нас как минимум до летнего сезона, а может, и больше. Он свою роль сыграл и будет играть в дальнейшем», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

Говоря о пришедшем в Беларусь британском штамме, Пиневич отметил, что причин для паники нет. «К счастью или к сожалению, ситуация развивается в запрогнозированных рамках. Британский штамм, как и другие штаммы, скорее всего, должен прийти в популяцию академических штаммов нашей страны. Причин для паники я не вижу. Во-первых, из-за противоречивости той информации, которая идет по данному штамму, широко распространившемуся в странах Западной Европы. Во-вторых, ни один из пациентов с британским штаммом не проходит стационарного лечения», — сказал глава Минздрава.

При этом он подчеркнул: «Все это не означает, что роста заболеваемости не произойдет. Но он в большей степени связан с весенним подъемом, наслаивающимся на сезонные заболевания, характерные для нашей страны. Вместе с тем в настоящее время такого роста мы не видим».