Утром горела «Бумажная фабрика» Гознака

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ЧП на предприятии случилось накануне утром в Борисове.

Пожар произошел в металлическом навесе для хранения вторсырья на территории УП «Бумажная фабрика» Гознака.

По информации спасателей, в результате пожара уничтожены 80 тонн вторсырья (макулатуры) и поврежден металлический каркас навеса, на территории соседнего с предприятием частного домовладения повреждена деревянная хозяйственная постройки.

В то же время работниками МЧС были спасены 79,5 тонны вторсырья. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Тэги: пожары Бумажная фабрика Гознака макулатура вторсырье Город: Борисов

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