Православные готовятся к Прощеному воскресенью: что нужно и запрещено делать

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14 марта православные верующие будут встречать Прощеное воскресенье.

Фото носит иллюстративный характер

В этот день (последнее воскресенье перед Великим постом) верующие, стоя за литургией, имеют возможность слышать евангельское чтение, где говорится о прощении грехов, посте и собирании небесных сокровищ.

Согласно церковным обычаям, верующие, поборов свое высокомерие, раскаиваются за свои поступки перед другими людьми и богом. Считается, что через покаяние приходит облегчение в душе каждого человека.

Просить прощение нужно обязательно вслух. Отвечают обычно так:

«Бог простит, меня прости»;

«Бог простит, и я прощаю».

Интересно, что первыми прощения просят взрослые у младших. Это касается не только отношений в семье (к примеру, родители у детей), но и отношений на работе (начальники у подчиненных).

В этот день в церкви людям отпускаются их прегрешения, и верующие должны быть готовы к исполнению правил прощения, одно из которых гласит «не осуждай ближнего своего».

Прощеное воскресенье называется также Сыропустным (так как после него уже не положено есть молочные продукты).

Как и любой другой церковный праздник, Прощеное воскресенье несет с собой целый ряд обязанностей и запретов.

 

Что нужно сделать:

  • посетить храм;
  • простить своих обидчиков;
  • попросить прощения у своих близких;
  • побыть со своей семьей;
  • просить прощения у усопших родственников;
  • исповедоваться перед богом;
  • подготовиться к посту.

 

Что запрещено делать:

  • не переусердствовать со вкусной едой, о которой во время Великого поста надо будет забыть;
  • не гулять и веселиться: сжигать чучела, прыгать через костер;
  • входить в Великий пост не попросив прощения и не простив других;
  • впадать в негативные эмоции: жаловаться, ругаться, ссориться.
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Тэги: религия Прощеное воскресенье

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