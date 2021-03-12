Православные готовятся к Прощеному воскресенью: что нужно и запрещено делать

14 марта православные верующие будут встречать Прощеное воскресенье.

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В этот день (последнее воскресенье перед Великим постом) верующие, стоя за литургией, имеют возможность слышать евангельское чтение, где говорится о прощении грехов, посте и собирании небесных сокровищ.

Согласно церковным обычаям, верующие, поборов свое высокомерие, раскаиваются за свои поступки перед другими людьми и богом. Считается, что через покаяние приходит облегчение в душе каждого человека.

Просить прощение нужно обязательно вслух. Отвечают обычно так:

«Бог простит, меня прости»;

«Бог простит, и я прощаю».

Интересно, что первыми прощения просят взрослые у младших. Это касается не только отношений в семье (к примеру, родители у детей), но и отношений на работе (начальники у подчиненных).

В этот день в церкви людям отпускаются их прегрешения, и верующие должны быть готовы к исполнению правил прощения, одно из которых гласит «не осуждай ближнего своего».

Прощеное воскресенье называется также Сыропустным (так как после него уже не положено есть молочные продукты).

Как и любой другой церковный праздник, Прощеное воскресенье несет с собой целый ряд обязанностей и запретов.

Что нужно сделать:

посетить храм;

простить своих обидчиков;

попросить прощения у своих близких;

побыть со своей семьей;

просить прощения у усопших родственников;

исповедоваться перед богом;

подготовиться к посту.

Что запрещено делать: