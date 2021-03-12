Православные готовятся к Прощеному воскресенью: что нужно и запрещено делать
14 марта православные верующие будут встречать Прощеное воскресенье.
В этот день (последнее воскресенье перед Великим постом) верующие, стоя за литургией, имеют возможность слышать евангельское чтение, где говорится о прощении грехов, посте и собирании небесных сокровищ.
Согласно церковным обычаям, верующие, поборов свое высокомерие, раскаиваются за свои поступки перед другими людьми и богом. Считается, что через покаяние приходит облегчение в душе каждого человека.
Просить прощение нужно обязательно вслух. Отвечают обычно так:
«Бог простит, меня прости»;
«Бог простит, и я прощаю».
Интересно, что первыми прощения просят взрослые у младших. Это касается не только отношений в семье (к примеру, родители у детей), но и отношений на работе (начальники у подчиненных).
В этот день в церкви людям отпускаются их прегрешения, и верующие должны быть готовы к исполнению правил прощения, одно из которых гласит «не осуждай ближнего своего».
Прощеное воскресенье называется также Сыропустным (так как после него уже не положено есть молочные продукты).
Как и любой другой церковный праздник, Прощеное воскресенье несет с собой целый ряд обязанностей и запретов.
Что нужно сделать:
- посетить храм;
- простить своих обидчиков;
- попросить прощения у своих близких;
- побыть со своей семьей;
- просить прощения у усопших родственников;
- исповедоваться перед богом;
- подготовиться к посту.
Что запрещено делать:
- не переусердствовать со вкусной едой, о которой во время Великого поста надо будет забыть;
- не гулять и веселиться: сжигать чучела, прыгать через костер;
- входить в Великий пост не попросив прощения и не простив других;
- впадать в негативные эмоции: жаловаться, ругаться, ссориться.