Сегодня стартует чемпионат Беларуси по футболу
Сегодня под аккомпанемент непогоды начнется чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
В Минске на стадионе одноименного футбольного клуба встретятся «Ислочь» и «Славия» (начало в 17:30).
Также в первом туре сыграют:
13.03.
- «Энергетик-БГУ» — «Сморгонь» (14:00);
- «Рух» — «Гомель» (16:00);
- «Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» (17:45);
- «Шахтер» — «Минск» (20:45).
14.03.
- «Спутник» — «Динамо» (Бр) (15:00);
- «Неман» — «Витебск» (17:00);
- БАТЭ — «Слуцк» (19:00).