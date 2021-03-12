Сегодня стартует чемпионат Беларуси по футболу

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Сегодня под аккомпанемент непогоды начнется чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото носит иллюстративный характер

В Минске на стадионе одноименного футбольного клуба встретятся «Ислочь» и «Славия» (начало в 17:30).

Также в первом туре сыграют:

13.03.

  • «Энергетик-БГУ» — «Сморгонь» (14:00);
  • «Рух» — «Гомель» (16:00);
  • «Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» (17:45);
  • «Шахтер» — «Минск» (20:45).

14.03.

  • «Спутник» — «Динамо» (Бр) (15:00);
  • «Неман» — «Витебск» (17:00);
  • БАТЭ — «Слуцк» (19:00).
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Тэги: футбол-Беларусь

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