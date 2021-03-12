Активные атмосферные фронты принесли непогоду — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня погоду на территории республики будут формировать активные атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всех стране выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).

В восточных регионах — местами сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, метель, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гомель 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, метель, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, метель, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Минск +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с).

Из-за неблпагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Тэги: прогноз погоды

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