Активные атмосферные фронты принесли непогоду — объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня погоду на территории республики будут формировать активные атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всех стране выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).
В восточных регионах — местами сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Погода в регионах:
- Брест +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, метель, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Гомель 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, метель, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, метель, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Минск +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с).
Из-за неблпагоприятных погодных явлений