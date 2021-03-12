Польская «Солидарность» будет поднимать вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на международном уровне

Об этом было заявлено на встрече руководителя профсоюза Петра Дуды и главы Народного антикризисного управления Павла Латушко.

Как сообщается в телеграм-канале политика по итогам переговоров, Дуда заверил, что «Солидарность» «полностью на стороне белорусских рабочих, независимых профсоюзов и стачкомов».

Польская сторона заверила, что организация, пользующаяся авторитетом в мировом профсоюзном движении, «будет поднимать вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на уровне международных организаций».

Кроме этого, лидер «Солидарности» высказался о недопустимости репрессий в отношении журналистов и заявил, что «Солидарность» «поддержит акцию об исключении Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза за нарушение прав работников телерадиокомпании».