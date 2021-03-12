Польская «Солидарность» будет поднимать вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на международном уровне

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Об этом было заявлено на встрече руководителя профсоюза Петра Дуды и главы Народного антикризисного управления Павла Латушко.

Как сообщается в телеграм-канале политика по итогам переговоров, Дуда заверил, что «Солидарность» «полностью на стороне белорусских рабочих, независимых профсоюзов и стачкомов».

Польская сторона заверила, что организация, пользующаяся авторитетом в мировом профсоюзном движении, «будет поднимать вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на уровне международных организаций».

Кроме этого, лидер «Солидарности» высказался о недопустимости репрессий в отношении журналистов и заявил, что «Солидарность» «поддержит акцию об исключении Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза за нарушение прав работников телерадиокомпании».

Напомним, между Беларусью и Польшей в последнее время разгорается дипломатический скандал.
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Тэги: профсоюз Солидарность профсоюзы Персона: Павел Латушко Петр Дуда

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