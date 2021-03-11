В Бресте задержали соучредителя «Польской школы»

В Бресте по делу о «героизации военных преступников» задержали соучредителя «Польской школы».

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, 43-летний брестчанин находится в статусе подозреваемого по возбужденному накануне прокуратурой уголовному делу за разжигание расовой, национальной и религиозной вражды.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Имя задержанного не указывается, однако, вероятнее всего, это Александр Наводничий.

Оперативники брестского управления ГУБОПиК МВД совместно с коллегами из УСК по региону провели обыски в офисе организации и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, уставная документация, плакаты, фотографии и литература о деятельности Ромуальда Райса и участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны».

Сейчас, как отмечается в релизе, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к совершению противоправных действий.

Директор «Брестского форума польских локальных инициатив» Анна Панишева 11 марта разместила на своей странице в «Фейсбуке» видеообращение к общественности, в котором предположила, что целью этого «надуманного дела» и «провокации» является ликвидация «Польской школы».

«Начато производство согласно статье 130 Уголовного кодекса. Я не юрист, но мне кажется, что здесь на самом деле есть какое-то, может, недопонимание, может, какая-то злая воля», — заявила она.

9 марта МИД вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского, чтобы заявить «решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», 28 февраля в Бресте с участием «представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций». Тимофеюку было предложено покинуть страну в течение 48 часов .

10 марта прокурор Бреста возбудил дело по ч. 3 ст. 130 УК по факту «совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма».

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач 10 марта сообщил в «Твиттере», что один из сотрудников белорусского посольства в Варшаве объявлен персоной нон грата . «В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», — написал Пшидач.

11 марта МИД Беларуси вновь вызвал Войцеховского и вручил польскому дипломату ноту «в связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны». На сей раз покинуть Беларусь в течение 48 часов было предложено руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно.