ВОЗ назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич назвал главную ошибку правительств стран в борьбе с пандемией коронавируса.
По его словам, передает
Основой борьбы с эпидемией он назвал «базовые меры по обеспечению публичного здоровья», которые «нужно усиливать».
Представитель ВОЗ призвал страны использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, чтобы победить пандемию.
По официальным данным Минздрава, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 298 960,
На 11 марта, сообщили в Университете Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело 118 240 289 человек.
Больше всего пациентов было отмечено в следующих странах:
- США — 29 166 566;
- Индия — 11 285 561;
- Бразилия — 11 202 305;
- Россия — 4 311 893;
- Великобритания — 4 254 700.
Недуг унес уже 2 623 789 жизней. Страны-«лидеры» по этому показателю:
- США — 529 469;
- Бразилия — 270 656;
- Мексика — 192 491;
- Индия — 158 189;
- Великобритания — 125 403.