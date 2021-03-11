ВОЗ назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич назвал главную ошибку правительств стран в борьбе с пандемией коронавируса.

По его словам, передает lenta.ru , сегодня недостаточно только рассчитывать на вакцины.

Основой борьбы с эпидемией он назвал «базовые меры по обеспечению публичного здоровья», которые «нужно усиливать».

Представитель ВОЗ призвал страны использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, чтобы победить пандемию.

По официальным данным Минздрава, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 298 960, умерло 2 070 пациентов с коронавирусом .

На 11 марта, сообщили в Университете Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело 118 240 289 человек.

Больше всего пациентов было отмечено в следующих странах:

США — 29 166 566; Индия — 11 285 561; Бразилия — 11 202 305; Россия — 4 311 893; Великобритания — 4 254 700.

Недуг унес уже 2 623 789 жизней. Страны-«лидеры» по этому показателю: