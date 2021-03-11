ВОЗ назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич назвал главную ошибку правительств стран в борьбе с пандемией коронавируса.

По его словам, передает lenta.ru, сегодня недостаточно только рассчитывать на вакцины.

Основой борьбы с эпидемией он назвал «базовые меры по обеспечению публичного здоровья», которые «нужно усиливать».

Представитель ВОЗ призвал страны использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, чтобы победить пандемию.

По официальным данным Минздрава, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 298 960, умерло 2 070 пациентов с коронавирусом.

На 11 марта, сообщили в Университете Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело 118 240 289 человек.

Больше всего пациентов было отмечено в следующих странах:

  1. США — 29 166 566;
  2. Индия — 11 285 561;
  3. Бразилия — 11 202 305;
  4. Россия — 4 311 893;
  5. Великобритания — 4 254 700.

Недуг унес уже 2 623 789 жизней. Страны-«лидеры» по этому показателю:

  1. США — 529 469;
  2. Бразилия — 270 656;
  3. Мексика — 192 491;
  4. Индия — 158 189;
  5. Великобритания — 125 403.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 ВОЗ Персона: Тарик Язаревич

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