Еще двое белорусов признаны правозащитниками политзаключенными

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Представители белорусского правозащитного сообщества признали политическими заключенными еще двух человек — Александра Кулаго и Владимира Чижевского, говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org.

Теперь в стране насчитывается 279 политзаключенных.

Кулаго был приговорен к 2 годам ограничения свободы в учреждении открытого типа по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента), Чижевский — к 1 году и 3 месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 368 УК и ст. 369 УК (оскорбление представителя власти).

Правозащитники считают процессы и приговоры Кулаго и Чижевского политически мотивированными и связанными с «мирной реализацией выражения мнения» и требуют от властей немедленно их освободить и прекратить уголовное преследование в отношении них. Они также настаивают на немедленном освобождении всех политзаключенных и прекращении политических репрессий против граждан страны.

Кроме того, правозащитные организации требуют декриминализовать диффамационные правонарушения и отменить уголовные статьи, которые предусматривают ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, и прекратить все ранее возбужденные по этим статьям дела. Речь идет о статьях 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391 Уголовного кодекса.

Совместное заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр, Белорусская ассоциация журналистов, организации «Хьюман Константа» и «Инициатива FORB».
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Тэги: политзаключенные репрессии Персона: Александр Кулаго Владимир Чижевский

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