В Беларуси начала работу межведомственная группа по защите внутреннего рынка

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 11 марта провел первое заседание межведомственной рабочей группы по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка.

Группа создана в марте этого года по распоряжению премьер-министра, в ее состав вошло 15 представителей министерств и ведомств, заместителей председателей облисполкомов и Минского горисполкома. Ее заседания планируется проводить ежемесячно.

Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, среди ключевых направлений рабочей группы — «выработка стимулирующих и административных мер на внутреннем рынке, в том числе по отдельным отраслям и сферам экономики»; «импортозамещение и создание конкурентной продукции по цене, качеству, техническим характеристикам».

В ходе первого заседания группы «даны поручения по выработке решений для упрощения доступа импортозамещающей продукции к потребителю». При этом «особое внимание в условиях коронавируса необходимо уделить вопросам приоритетного обеспечения продовольствием внутреннего рынка».

В августе прошлого года, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко поручил госорганам защищать внутренний рынок: «Защищайте свой рынок! Мы просто безобразно этим занимаемся. Коронавирус ясно показал настоящую цену торговым правилам и обязательствам. Все на них наплевали и вплоть до открытых конфронтаций защищают своих производителей, не пускают в госзакупки, на бюджетные стройки. То есть сегодня все страны этим процессом жестко управляют, мы тоже примем принципиальные решения в ближайшее время», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он признал, что «никакая защита не поможет некачественным товарам».