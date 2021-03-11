За публичное оскорбление милиционеров беременной на полтора года ограничили свободу

В суде Фрунзенского района Минска 11 марта оглашен приговор Дарье Захар, которую обвиняли в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК).

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Как сообщает spring96.org , судья Андрей Млечко поддержал позицию гособвинения и приговорил женщину к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также суд постановил взыскать с нее в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей каждому и 174 рубля госпошлины.

Согласно обвинению, 16 июля 2020 года Дарья Захар разместила в социальной сети «ВКонтакте» комментарий со словом «скоты» в адрес старшего инспектора УВД Пружанского райисполкома Сергея Коляды и участкового инспектора того же УВД Тарасевича.

По мнению гособвинителя, комментарий «содержит негативную оценку сотрудников милиции, имеющую ненормативную форму высказывания, рассматривается как недопустимый, некорректный, неуважительный, унижающий честь и достоинство представителей власти, и тем самым Дарья Захар публично оскорбила сотрудников ОВД в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей».

Правозащитники отметили, что оба пострадавших в суд не явились, однако подали заявления с просьбой рассмотреть дело в их отсутствие по ранее данным показаниям.

Обвиняемая пояснила суду, что «в момент написания не думала, что слово «скоты» может оскорбить человека, унизить его честь и достоинство, но сейчас понимает это. Написала и забыла, не было никаких мыслей о возможных последствиях. Сейчас я бы такого не написала», — цитирует «Весна» Дарью Захар.

Правозащитники подчеркнули, что обвиняемая находится на четвертом месяце беременности. «Говорит, что в ее действиях не было намерения, не осознавала, что социальные сети — это публичное пространство и что высказывания там приравниваются к публичным. Поэтому вину признает не полностью», — говорится в сообщении.