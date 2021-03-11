Эксперт назвал риски, которые могут нарушить платежеспособность Беларуси

Риски, которые могут нарушить платежеспособность Беларуси, существуют, однако на данный момент ситуация с долговой устойчивостью в нашем государстве лучше, чем в африканских странах. Так старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук прокомментировал БелаПАН публикацию Reuters об уязвимости белорусской экономики.

Международное информационное агентство Reuters на этой неделе опубликовало мнение старшего экономиста финансовой консультационной компании Tellimer Патрика Каррана, который считает, что экономика Беларуси, наряду с экономиками Ямайки, Туниса, Эквадора, Шри-Ланки, Эфиопии, Лаоса, Бахрейна и Омана, находится в уязвимом положении и в будущем в этих странах могут возникнуть проблемы с платежеспособностью.

«Долговая устойчивость стран оценивается по нескольким показателям, в том числе — отношение госдолга к ВВП, доля платежей по долгам к совокупным расходам бюджета, величина платежей по долгам к уровню золотовалютных резервов. По этим параметрам долговой устойчивости в Беларуси ситуация лучше, чем в африканских странах», — подчеркнул Дмитрий Крук.

Однако, добавил он, белорусский долг дорогой и, как следствие, процентные выплаты по нему зачастую большие.

«Кроме этого, белорусский госдолг номинирован в иностранной валюте (более чем на 90%). В то же время собственные валютные доходы белорусского бюджета весьма ограничены», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что сейчас в Беларуси наблюдается дефицит бюджета, осложняющий выплаты по долгам, и существуют валютные риски, которые могут реализоваться в случае девальвации.

«В этом случае долговая нагрузка на бюджет может значительно вырасти, поскольку из-за девальвации вырастут не только долговые обязательства правительства (в рублевом выражении), но и обязательства госпредприятий, которые традиционно в плохие времена обращаются за поддержкой к государству», — напомнил Крук.

Поэтому потенциальные сценарии, которые могут нарушить платежеспособность Беларуси, существуют, полагает эксперт.

«Но это не означает, что в Беларуси в этом случае будет дефолт. Проблемы с платежеспособностью всегда можно решить, в том числе путем рефинансирования долга. Однако рефинансирование приводит не к решению, а лишь к откладыванию проблем с платежами по долгам. Это как ружье, которое висит на стене, — непонятно, когда оно выстрелит», — образно выразился экономист.

По его мнению, для решения долговой проблемы должна повышаться эффективность экономики. «А у нас пока долговая политика государства сводится больше к перекладыванию текущих проблем на будущие периоды», — резюмировал Дмитрий Крук.