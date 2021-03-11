На пятницу из-за сильных ветра и снега объявлено штормовое предупреждение

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь 12 марта.

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Как сообщается, в пятницу Беларусь ожидает резкое изменение погоды: практически везде выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь); местами сильный снег, метель.

Во многих регионах ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, днем в некоторых восточных районах — до 22 м/с.

Не обойдут проблемы стороной и столицу: временами снег, мокрый снег, во второй половине дня переходящий в дождь, ночью и утром местами по городу сильный снег, метель.

Ночью и утром ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.

При порывистом ветре спасатели советуют: