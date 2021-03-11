Количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло в Беларуси

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 837 случаев COVID-19, скончались семь человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.009 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло — 10 марта было зарегистрировано 609 случаев. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 298.960, умерло 2.070 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 289.622.

За минувшие сутки сделано 16.800 тестов на коронавирус, что вдвое больше, чем днем ранее (всего 5.048.874).

По информации Минздрава, в Минске вслед за Брестом началась вакцинация педагогических работников «Спутником V».

«В стране продолжается вакцинация работников медицинской сферы, недавно начали прививать педагогов и вскоре перейдем к социальным работникам и людям, которые находятся в домах-интернатах», — сообщила накануне первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.