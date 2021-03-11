Биржа: доллар продолжает лететь вниз

На Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги.

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11 марта три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:

российский рубль — 3,528 белорусского рубля за 100 российских (+0,0082 пункта);

евро — 3,0981 белорусского рубля (+0,0024 пункта);

доллар — 2,5932 белорусского рубля (-0,0116 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Февраль эта тройка валют отработала следующим образом: