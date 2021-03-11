Биржа: доллар продолжает лететь вниз
На Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги.
11 марта три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:
- российский рубль — 3,528 белорусского рубля за 100 российских (+0,0082 пункта);
- евро — 3,0981 белорусского рубля (+0,0024 пункта);
- доллар — 2,5932 белорусского рубля (-0,0116 пункта).
Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ
Февраль эта тройка валют отработала следующим образом:
- евро -0,0136 пункта;
- доллар -0,0205 пункта;
- российский рубль -0,0604 пункта.