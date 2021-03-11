Биржа: доллар продолжает лететь вниз

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги.

Фото pexels.com

11 марта три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:

  • российский рубль — 3,528 белорусского рубля за 100 российских (+0,0082 пункта);
  • евро — 3,0981 белорусского рубля (+0,0024 пункта);
  • доллар — 2,5932 белорусского рубля (-0,0116 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Февраль эта тройка валют отработала следующим образом:

  • евро -0,0136 пункта;
  • доллар -0,0205 пункта;
  • российский рубль -0,0604 пункта.
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Тэги: валюта

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