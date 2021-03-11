Начальником Генштаба назначили генерал-майора Виктора Гулевича

Александр Лукашенко 11 марта назначил генерал-майора Виктора Гулевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси — первым заместителем министра обороны, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Виктор Гулевич. Фото: t.me/modmilby

С февраля 2020 года Гулевич занимал должность командующего войсками Западного оперативного командования ВС Беларуси.

В должности начальника Генштаба ВС Гулевич сменил Александра Вольфовича, который 26 января был назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

Еще одним заместителем министра обороны назначен генерал-майор Андрей Жук, который с мая 2018 года возглавлял Северо-Западное оперативное командование ВС.

В соответствии с сегодняшними назначениями Лукашенко теперь войсками ЗОК будет командовать генерал-майор Игорь Демиденко, а войсками СЗОК — генерал-майор Александр Науменко.

Телеграм-канал «Пул Первого» разместил видеофрагмент, в котором Лукашенко поясняет причину назначения конкретных людей на вышеупомянутые должности. «Разные кандидатуры предлагались — и до него, и в первый день его работы, — заявил Лукашенко, указывая на бывшего начальника Генштаба Вольфовича. — Но, скажу откровенно, они не были приняты мною, и я ему поручил разобраться фундаментально с этими вещами. И главный упор был сделан на то, что командовать оперативными направлениями и быть начальником штаба и заместителями министра должны люди, которые повоевали, образно говоря, которые были командирами. Поэтому Александру Григорьевичу [Вольфовичу] было поручено найти таких людей. И вот вы здесь, в моем кабинете».

По информации Минобороны, Виктор Гулевич родился 14 мая 1969 года в деревне Большая Падерь (Слуцкий район). В 1990 году с отличием окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, после чего служил командиром мотострелкового взвода, роты, командиром парашютно-десантной роты, начштаба — заместителем командира мобильного батальона отдельной гвардейской мобильной бригады.

В 2002 году окончил Военную академию Беларуси. Далее служил на различных руководящих должностях в структуре Сухопутных войсках, Сил спецопераций. Был замкомандира, начштаба 38-й отдельной гвардейской мобильной бригады (Брест), замкомандующего и начштаба силами специальных операций Вооруженных сил.