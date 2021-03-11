Лукашенко назначил новым главой МЧС генерал-майора милиции Вадима Синявского

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Александр Лукашенко 11 марта назначил новым министром по чрезвычайным ситуациям генерал-майора милиции Вадима Синявского. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Предыдущий глава МЧС Владимир Ващенко занимал эту должность с 29 декабря 2010 года. 27 января 2021 года он был уволен в запас.

Вадим Синявский родился в 1970 году. В органах внутренних дел служит с 29 декабря 1992 года. С 27 октября 2005 года был начальником управления охраны правопорядка, с 2007 года — заместителем начальника милиции общественной безопасности — начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома. В 2012 году указом президента был назначен начальником департамента охраны МВД. С 18 апреля 2014 года занимал пост начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома.
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Тэги: МЧС кадровые назначения Персона: Вадим Синявский

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