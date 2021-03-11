«МТБанку» разрешили купить принадлежащий польскому холдингу «Идея Банк»

Польский холдинг Getin Holding 10 марта получил информацию о согласии белорусского антимонопольного органа на продажу всех принадлежащих холдингу акций «Идея Банка» «Минскому транзитному банку». Об этом сообщает пресс-служба Getin Holding.

«Таким образом, одно из условий передачи права собственности на акции "Идея Банка" (Беларусь), изложенное в договоре условной продажи, заключенном 26 февраля 2021 года, было выполнено», — говорится в сообщении.

26 февраля Getin Holding заключил договор условной продажи белорусского «Идея Банка» «МТБанку». Речь идет о намерении продать 99,999% акций за 50 млн рублей. Getin передаст право собственности на акции на основе договоров о продаже акций, которые планируется подписать до 2 апреля 2021 года.

В ноябре 2020 года Getin Holding подписал с «МТБанком» письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций «Идея Банка».

Стороны планировали заключить сделку после ее одобрения Национальным банком Беларуси до 4 января 2021 года. Однако лишь в январе этого года белорусский центральный банк согласовал сделку, и стороны намеревались заключить ее до 1 марта.

Финансовый холдинг Getin Holding S.A. (Польша) купил 75% акций белорусского «Сомбелбанка» в 2008 году. В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в «Идея Банк» (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине.

В 2014 году Рафал Ющак, на тот момент заместитель председателя правления Getin Holding, заявил: «Мы очень верим в Беларусь». Он отметил, что польский холдинг рассматривает Беларусь с точки зрения «длинных» инвестиций.

Холдингу Getin принадлежит почти 100% белорусского «Идея Банка», который ведет деятельность в сегменте розничного бизнеса и концентрируется на предложении продуктов и услуг для физических лиц.

ЗАО «МТБанк» зарегистрировано Национальным банком Беларуси в марте 1994 года. Акционерами банка являются СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» и ОДО «Белнефтегаз», принадлежащие семье белорусского бизнесмена Алексея Олексина. Полная информация о составе собственников размещена на сайте «МТБанка».