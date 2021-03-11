Лукашенко назначил главой СК офицера КГБ Дмитрия Гору

Уроженец Тбилиси Дмитрий Гора сменил на посту председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

По сообщению пресс-службы СК, Дмитрий Гора назначен председателем Следственного комитета Беларуси по указу Александра Лукашенко.

Дмитрий Гора родился в 1970 году. В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности "Правоведение", в 2018-м — Академию управления при президенте Беларуси по специальности "Государственное управление и экономика".

С сентября 1993 года работал следователем, старшим следователем, старшим следователем по особо важным делам в КГБ. В 2008—2009 годах руководил третьим управлением Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси.

До 2019 года Гора возглавлял следственный отдел КГБ. До настоящего времени работал на посту заместителя генерального прокурора.

В 2020 году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания протестующих. О результатах работы комиссии общественности ничего не известно.

На посту председателя Следственного комитета Гора сменил Ивана Носкевича, который занимал эту должность с ноября 2015 года.

При Носкевиче с лета 2020 года подразделениями Следственного комитета было возбуждено более 2300 уголовных дел экстремистской направленности и ни одного уголовного дела — по заявлениям пострадавших от действий силовиков.