Брестчанина приговорили к двум годам ограничения свободы за листовки с оскорблениями сотрудников милиции

Суд Московского района Бреста 10 марта вынес приговор Владиславу Ершову, который признан виновным по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти), сообщает телегам-канал «Весна. Брест».

По версии обвинения, Ершов «с напарником» в Бресте расклеивал на подъездах жилых домов по улицам Московской и Орловской листовки. На них были фотографии милиционеров и тексты, «противоречащие общечеловеческой морали», «обнаруженные в неприличной форме».

В частности, об одном сотруднике милиции в листовке было написано, что он руководил разгоном демонстраций и координировал действия всех силовых подразделений 9—12 августа 2020 года, а в автомобильных боксах на территории отдела «по его команде избивали людей» 10, 11 и 12 августа. О другом милиционере сообщалось, что он «участвовал в карательных операциях во время мирных акций протестов в Бресте и Минске».

Всего потерпевшими по делу признаны пять сотрудников милиции.

По заключению судебно-лингвистической экспертизы, листовки содержали «публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей».

Суд назначил Владиславу Ершову наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Суд удовлетворил иски потерпевших. Каждому из них Ершов должен компенсировать моральный ущерб в тысячу рублей.

По сообщению правозащитников, в отношении второго обвиняемого дело было прекращено в связи с его смертью.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.