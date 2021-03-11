Водитель «Пежо» вдребезги разбил авто об осветительную мачту в Минске

Вечером 10 марта водитель «Пежо» не уступил дорогу пешеходу и, уходя от наезда, столкнулся с двумя автомобилями и осветительной мачтой.

По предварительной информации столичной ГАИ, водитель «Пежо» двигался по улице Могилевской. В районе дома №18 он не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Уходя от наезда, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на припаркованные автомобили ГАЗ и «Фольксваген», после чего «Пежо» отбросило на осветительную мачту.

Автомобили получили механические повреждения.