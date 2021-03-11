Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе вырос на 11%

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе 2021 года вырос на 11% к январю 2020-го и составил 5 млрд 688,8 тыс. долларов, свидетельствуют предварительные данные Национального банка.

Экспорт товаров и услуг вырос на 13,5% до 3 млрд 57,1 млн долларов, импорт — на 8,2% до 2 млрд 631,7 млн долларов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 425,4 млн долларов (в январе 2020 года положительное сальдо было 261,8 млн долларов).

Внешнеторговый оборот товаров за первый месяц текущего года вырос на 15,1% до 4 млрд 634,2 млн долларов. Экспорт товаров увеличился на 19,4% и составил 2 млрд 367,2 млн долларов, импорт — на 10,9% до 2 млрд 267 млн долларов. Положительное сальдо торговли товарами составило 100,2 млн долларов (в январе 2020 года — минус 61,2 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за январь 2021 года снизился на 4,1% до 1 млрд 54,6 млн долларов. Экспорт услуг уменьшился на 3% и составил 689,9 млн долларов, импорт — на 6,1% до 364,7 млн. Положительное сальдо составило 325,2 млн долларов против 323 млн в январе 2020-го.

Как сообщалось, в 2020 году внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси составил 72 млрд 241,7 млн долларов, что на 14,4% меньше, чем за 2019 год.